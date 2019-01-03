Делегации ряда стран Европы посетят Нижегородскую область в этом году

Нижний Новгород, , 10:27 — REGNUM В первом полугодии 2019 года Нижегородская область примет делегации Франции, Германии, Финляндии и Мальты. Об этом заявила глава департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Мы ожидаем значительное количество иностранных делегаций, в частности из европейских стран, которые проявляют особую заинтересованность в развитии двустороннего взаимодействия», — отметила Гусева.

Так, в период с 24 по 25 января ожидается визит французской делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в России Сильви-Аньес Берманн. Визит организован правительством области с целью развития взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных контактов.

С 6 по 8 февраля 2019 года состоится визит в Нижегородскую область бизнес-миссии финских деловых кругов. В рамках визита планируется посещение нижегородских предприятий, проведение биржи контактов с участием нижегородских и финских компаний.

С 26 по 29 марта 2019 года в Нижегородской области будет находиться делегация Федеративной земли Саксонии (Германия), в которую войдут представители 17 компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере машиностроения, станкостроения, металлургии, металлообработки, судостроения, автомобилестроения и производства автокомпонентов. В рамках визита состоится технологический форум «Ресурсоэффективные и инновационные технологии для модернизации и повышения эффективности в машиностроении».

В мае 2019 года Нижегородскую область планирует посетить вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус. Целью поездки станет знакомство с торгово-экономическим и гуманитарным потенциалом региона, проведение переговоров с руководством области о перспективных направлениях двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, к 2024 году Нижегородская область планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с $3 до 6 млрд в год. В настоящее время область занимает 11 место среди регионов России по объему экспорта, причем более 75% в структуре экспорта несырьевые неэнергетические товары.

По итогам 9 месяцев 2018 года объем товарооборота Нижегородской области достиг $6 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 26%.