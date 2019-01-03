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Apple пожалел о торговой войне США и Китая

Экономика

«Напряженность в торговле между Вашингтоном и Пекином оказала дополнительное давление на нашу экономику»

Вашингтон, 3 января 2019, 04:03 — REGNUM  Снижение объема продаж iPhone происходит из-за сокращения рынка сбыта в Китае, заявил глава американской корпорации Apple Тим Кук, передает CNBC.

Комментируя итоги минувшего года, американский бизнесмен констатировал более чем 100%-ное отставание по сравнению с прогнозируемым объемом продаж. И причина — в торговле с Китаем, где темпы роста экономики сократились ко второму полугодию.

«Считаю, что причиной является напряженность в торговле между Соединенными Штатами и Китаем, которая оказала дополнительное давление на нашу экономику», — сказал Кук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Apple предложила вариант обойти запрет на продажу iPhone в Китай. Предполагалось, что это станет возможным благодаря обновлению программного обеспечения для пользователей. Это позволит снять претензии Qualcomm, которая обвинила корпорацию в нарушении патентного права.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple попробует обойти запрет на продажу некоторых моделей iPhone в Китае

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Торговая война между Китаем и США
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