Жители Прибалтики больше всех в ЕС тратят на алкоголь

Вильнюс, , 18:08 — REGNUM Эстония, Латвия, Литва — так выглядят лидерские позиции рейтинга стран ЕС, в которых жители больше всего тратят на алкоголь, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным европейского статистического агентства Евростат, который новейшие данные опубликовал сегодня, 2 января, траты на алкоголь среднестатистического жителя Эстонии составляют 5,2% от всех его доходов. В Латвии — 4,9%, жители Литвы на спиртные напитки тратят 4% всех своих месячных доходов.

Далее следуют жители Польши, Чехии, Венгрии. Меньше всего на алкоголь денег тратят испанцы — всего 0,8%.

Общий рынок алкоголя в ЕС составляет 130 млрд евро в год. В статистике не отражён теневой рынок алкогольной продукции, который в Литве, в частности, вырос после антиалкогольной кампании действующих властей. Кроме того, множество литовцев отправляются за покупками в соседнюю Польшу, где также покупают дешёвый алкоголь. Эксперты не сходятся во мнении, сколько занимает нелегальный рынок алкоголя в Литве. Считается, что от 10% и выше, однако меньше, чем нелегальный рынок табачных изделий, который составляет в Литве под 30%.