В Литве лекарства начали продавать на бензоколонках и в магазинах

Вильнюс, , 17:28 — REGNUM В Литве с начала 2019 года вступило в силу решение властей разрешить на АЗС, в торговых сетях и магазинах продавать некоторые нерецептные лекарства. Такое решение было принято для увеличения конкуренции аптечных сетей и попытки остановить рост цен на лекарства, некоторые из которых в соседней с Литвой Польше стоят в четыре раза дешевле, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 января.

Список лекарств, разрешённых к продаже на АЗС, в ТЦ и магазинах будет пересматриваться и при необходимости расширятся раз в месяц. В настоящий момент продавать разрешено лёгкие препараты от простуды, переохлаждения, головной боли, аллергии, различных препаратов наружного применения и так далее.

Считается, что такое решение заставит аптечные сети активнее бороться за покупателей, что снизит цены на рынке. Ранее министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорил о конечной цели создания государственной сети аптек, которые, преимущественно, будут действовать в лечебных заведениях — поликлиниках и больницах. Также обсуждалась идея совместной закупки лекарств у производителей всеми тремя странами Прибалтики и Польши, что, по предположению литовских чиновников, из-за оптовой закупки, позволит несколько снизить цены.