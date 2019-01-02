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В Псковской области начали разведение благородных оленей

Экономика

Дикие животные завезены в регион из Белоруссии

В Псковской области начали разведение благородных оленей
Олени

г. Пустошка, Псковская область, 2 января 2019, 14:19 — REGNUM  В Псковской области намерены создать первую в регионе свободную популяцию благородных оленей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, проект реализуется в Пустошкинском районе, где для животных приготовлены несколько просторных вольеров общей площадью около 200 гектаров.

Первую партию животных — 26 самцов — привезли в регион в ноябре из Белоруссии. К лету 2019 года поголовье планируют увеличить ещё на 150 особей — самцов и самок.

Цель проекта — создать популяцию благородных оленей для их выпуска в естественную среду обитания. В случае успеха планируется наладить продажу оленей и пантов (молодые неокостеневшие рога оленей, имеющие большую ценнность в медицине), а также заняться племенной работой.

Проект реализуют совместно две компании — ООО «Алавия» и ООО «Березно». Разведение животных курируют в комитете по ветеринарии Псковской области и под контролем специалистов-ветеринаров.

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Оленеводство
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