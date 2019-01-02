Власти Крыма: турпоток из Китая за год вырос в два с половиной раза

Симферополь, , 11:40 — REGNUM Число туристов из Китайской народной Республики, посетивших в Крым, выросло в два с половиной раза в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

«Если в 2017-м туристов было 1,7 тысячи, то в этом году количество китайских туристов превысило четыре тысячи человек», — цитируют РИА Новости вице-премьера крымского правительства — постпреда при президенте Георгия Мурадова.

По словам Мурадова, в регионе ожидают, что число гостей из Китая будет только рати, уже сейчас на полуострове создаются компании, ориентированные на работу с китайскими туристами.

«Китайских туристов весьма интересуют товары, которые производятся в Крыму: косметические средства, вина. Также наших китайских партнеров привлекает рекреационный туризм, и мы обсуждаем с ними сотрудничество в этой области», — сообщил Мурадов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года общее число туристов, побывавших в Крыму, может достичь семи миллионов человек. Только на новогодние каникулы Крым посетят около 150 тыс. человек.

Отметим, что первая официальная организованная туристическая группа из Китая прибыла в Крым в сентябре 2016 года.

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