Австрия введёт налог для интернет-компаний вслед за Францией

Вена, , 12:45 — REGNUM Австрия последует примеру Франции и введёт налог на крупные технологические компании, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Об этом сообщает Phys.org.

Канцлер Австрии сообщил, что министерство финансов прорабатывает закон о налоговых сборах с компаний, который получают прибыль от деятельности в сети интернет. Предварительная редакция закона будет подготовлена в начале 2019 года, а сбор налога начнётся с 2020 года после проведения налоговой реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявила, что сбор специального налога с цифровых гигантов в стране начнётся 1 января 2019 года.

Франция пыталась добиться принятия этого закона, получившего название GAFA в честь крупнейших компаний (Google, Apple, Facebook, Amazon), на уровне Евросоюза, однако достигнуть согласия всех стран не удалось.

Согласно действующему законодательству ЕС, технологические гиганты могут регистрировать свои интернет-доходы в любой из стран Евросоюза. Поэтому доходы таких компаний регистрируются в странах с самыми низкими налоговыми ставками: в Ирландии, Нидерландах или Люксембурге.