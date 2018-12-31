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Ряд компаний в США прекратят выпуск пластиковых соломинок — СМИ

Экономика

Первой об отказе от использования соломинок из пластика заявила сеть кофеен Starbucks

Ряд компаний в США прекратят выпуск пластиковых соломинок — СМИ
ulleo
Пластиковая соломка

Вашингтон, 31 декабря 2018, 15:39 — REGNUM  Ряд американских компаний пообещал прекратить или существенно ограничить выпуск пластиковых соломинок для напитков, которые являются одним из источников загрязнения вод мирового океана пластиком. Об этом сообщает NBC News.

В июле 2018 года американская сеть кофеен Starbucks объявила, что к 2020 году пластиковые соломинки исчезнут из всех заведений сети. В течение года к этой акции присоединились American Airlines, Aramark, Disney, Hilton, Hyatt, Marriott International, Pret a Manger, Royal Caribbean и другие компании.

NBC News отметило, что эта компания стала одной из самых успешных экологических акций 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в Южной Корее вступит в силу запрет на продажу пластиковых пакетов в супермаркетах.

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