Ряд компаний в США прекратят выпуск пластиковых соломинок — СМИ

Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Ряд американских компаний пообещал прекратить или существенно ограничить выпуск пластиковых соломинок для напитков, которые являются одним из источников загрязнения вод мирового океана пластиком. Об этом сообщает NBC News.

В июле 2018 года американская сеть кофеен Starbucks объявила, что к 2020 году пластиковые соломинки исчезнут из всех заведений сети. В течение года к этой акции присоединились American Airlines, Aramark, Disney, Hilton, Hyatt, Marriott International, Pret a Manger, Royal Caribbean и другие компании.

NBC News отметило, что эта компания стала одной из самых успешных экологических акций 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в Южной Корее вступит в силу запрет на продажу пластиковых пакетов в супермаркетах.