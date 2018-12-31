Представителей Apple в Китае могут арестовать за неисполнение решения суда

Пекин, , 12:59 — REGNUM Четыре официальных представителя американской компании Apple в Китае могут быть оштрафованы или задержаны за неисполнение решения суда о запрете продаж некоторых моделей iPhone, нарушающих патентные права Qualcomm. Представитель компании Qualcomm сообщил об этом изданию Global Times.

Адвокат Qualcomm Цзян Хонги сообщил, что компания имеет право обратиться в суд с просьбой оштрафовать или задержать представителей Apple в Китае. Эти меры ответственности могут быть применены в отношении лиц, не выполняющих судебные решения в соответствии с пунктом 6 статьи 111 гражданского процессуального кодекса КНР.

Также Цзян Хонги отметил, что компания Apple по-разному отреагировала на схожие судебные решения в двух странах. Так, после соответствующего судебного решения, Apple приостановила продажи iPhone 7 и iPhone 8 в 15 магазинах в Германии. Продажи старых версий iPhone в Китае продолжились, несмотря на судебный запрет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря окружной суд в Фучжоу предписал компании Apple прекратить продажи смартфонов iPhone семи версий, нарушающих патенты Qualcomm. Американская компания направила запрос на пересмотр судебного решения и продолжила продажи iPhone.

Напомним, Apple и Qualcomm сотрудничали на протяжении нескольких лет. Конфликт между американскими компаниями разгорелся в 2017 году, когда они подали встречные судебные иски.