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Представителей Apple в Китае могут арестовать за неисполнение решения суда

Экономика

Официальные представители американской компании в Китае могут быть задержаны за неисполнение решения суда о запрете продаж некоторых моделей iPhone

Представителей Apple в Китае могут арестовать за неисполнение решения суда
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Apple в Китае

Пекин, 31 декабря 2018, 12:59 — REGNUM  Четыре официальных представителя американской компании Apple в Китае могут быть оштрафованы или задержаны за неисполнение решения суда о запрете продаж некоторых моделей iPhone, нарушающих патентные права Qualcomm. Представитель компании Qualcomm сообщил об этом изданию Global Times.

Адвокат Qualcomm Цзян Хонги сообщил, что компания имеет право обратиться в суд с просьбой оштрафовать или задержать представителей Apple в Китае. Эти меры ответственности могут быть применены в отношении лиц, не выполняющих судебные решения в соответствии с пунктом 6 статьи 111 гражданского процессуального кодекса КНР.

Также Цзян Хонги отметил, что компания Apple по-разному отреагировала на схожие судебные решения в двух странах. Так, после соответствующего судебного решения, Apple приостановила продажи iPhone 7 и iPhone 8 в 15 магазинах в Германии. Продажи старых версий iPhone в Китае продолжились, несмотря на судебный запрет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря окружной суд в Фучжоу предписал компании Apple прекратить продажи смартфонов iPhone семи версий, нарушающих патенты Qualcomm. Американская компания направила запрос на пересмотр судебного решения и продолжила продажи iPhone.

Напомним, Apple и Qualcomm сотрудничали на протяжении нескольких лет. Конфликт между американскими компаниями разгорелся в 2017 году, когда они подали встречные судебные иски.

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