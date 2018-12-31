Электроснабжение в Чечне полностью восстановлено в кратчайшие сроки

Грозный, , 12:46 — REGNUM В Чечне в кратчайшие сроки полностью восстановлено электроснабжение всех потребителей, обесточенных 30 декабря. Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью компании «Россети», электроснабжение было нарушено в результате срабатывания систем автоматической защиты на подстанции «Самашки», что повлекло за собой отключение двух линий электропередачи напряжением 110 кВ.

Профессиональные действия энергетиков компании «Чеченэнерго» и координация их действий штабом электросетевого комплекса группы «Россети» позволили минимизировать последствия случившегося и оперативно вернуть свет в дома местных жителей. Для этого сразу были задействованы все доступные силы и средства.

Как подчеркнули в «Россетях», инцидент стал дополнительным подтверждением необходимости полной модернизации электросетей республики. Для реализации намеченных планов и повышения надежности функционирования энергосистемы Чечни компания проводит комплексный аудит технического состояния и системы управления региональным сетевым комплексом. Комиссию возглавляет заместитель генерального директора — главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров.

В конце 2018 года специалисты «Россетей» провели обследование почти 40 подстанций классов напряжения 110 кВ и 35 кВ, а также порядка 500 километров воздушных линий основной сети. В самом начале 2019 года дополнительно будет проверено техническое состояние и организация эксплуатации 635 трансформаторных подстанций и свыше 1 100 км воздушных линий электропередачи классов напряжения 6−10 кВ.

По итогам аудита будет пересмотрена комплексная программа развития и модернизации электросетей Чеченской Республики и производственная программа «Чеченэнерго» на 2019 год.