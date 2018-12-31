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В 2018 году Роспотребнадзор исследовал около 2 млн проб пищевой продукции

Экономика

Объем изымаемой импортной продукции из-за несоответствия требованиям снова вырос

В 2018 году Роспотребнадзор исследовал около 2 млн проб пищевой продукции
Химическая лаборатория

Москва, 31 декабря 2018, 08:42 — REGNUM  В 2018 году сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) исследовали около 2 млн проб пищевых продуктов. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным итогам 2018 года, испытательными лабораториями Роспотребнадзора исследовано около 2 миллионов проб пищевых продуктов», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

В ходе изучения выяснилось, что удельный вес проб импортной продукции, не соответствующей установленным требованиям по физико-химическим показателям, остается высоким в таких категориях, как «молочная продукция», «Рыба и рыбная продукция», «плодоовощная продукция».

Ведомство констатирует, что ежегодно увеличиваются объемы изымаемой импортной продукции, несоответствующей требованиям. В 2018 году данный показатель составил 30%.

В Роспотребнадзоре отметили, что это пока предварительные данные. Окончательные итоги проверок 2018 года будут подведены в начале 2019 года.

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Пищевая промышленность
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