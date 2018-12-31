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Рубль подешевел к доллару на 17,5% за 2018 год

Экономика

К евро рубль за год опустился на 6,8%

Москва, 31 декабря 2018, 04:49 — REGNUM  Курс рубля снизился на 17,5% по отношению к доллару в течение 2018 года. Это следует из данных торгов Московской валютной биржи.

Доллар к 30 декабря стал стоить 69,8175 рубля. К евро рубль за год опустился на 6,8% — до 79,99 рубля.

Баррель нефти марки Brent за год подешевел на 21,6% — с $66,87 до $53,03. При этом цена барреля нефти в рублях почти не изменилась, она составляет почти 3,84 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднимался более чем на 27 копеек — до 80 рублей. Доллар в ходе торгов дорожал на 20 копеек — до 69,72 рубля.

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