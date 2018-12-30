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Крупную партию автомобилей скорой помощи получила Псковская область

Экономика

За несколько дней в регион поступило 30 машин, что позволит заменить изношенную технику в районах

Крупную партию автомобилей скорой помощи получила Псковская область
Иллюстрация: Pskov.ru
Кареты скорой помощи

Псков, 30 декабря 2018, 18:41 — REGNUM  В Псковскую область прибыла крупная партия автомобилей скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, за несколько дней в регион поступили 30 машин — это позволит заменить изношенную технику в районах.

«Новые кареты скорой помощи предназначены для всех межрайонных и районных больниц региона, два автомобиля останутся работать на Псковской станции скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе.

После оформления необходимой документации автомобили оправятся в муниципальные образования.

Весь транспорт — российского производства, все автомобили повышенной проходимости, укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием.

Напомним, ранее партию карет скорой помощи Псковская область получала в январе 2018 года, тоже за счёт средств федерального бюджета.

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