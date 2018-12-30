Коболев назвал сумму претензий «Нафтогаза» к России и «Газпрому»

Киев, , 11:08 — REGNUM Председатель правления украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что в рамках судебных споров компания рассчитывает получить от российских властей и российского публичного акционерного общества «Газпром» $2,1 млрд, а сверху — компенсацию в виде ареста активов российской компании в Европе. Об этом сегодня, 30 декабря, пишет «Экономическая правда».

Коболев уточнил, что «Нафтогаз» рассчитывает добиться ареста акций компаний, которые владеют газопроводами «Северный поток», «Северный поток — 2» и «Голубой поток».

Кроме того, Коболев рассказал, что в 2018 году «Натофгаз» инициировал новое разбирательство в арбитраже и требует пересмотреть тарифы на транзит российского газа и компенсировать $11,6 млрд за 2018−2019 годы.

Также «Нафтогаз» подал на Россию иск за якобы «захват» активов в Крыму и требует за них $5 млрд.