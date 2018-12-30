Узбекистан в 2019 году ожидает $4,2 млрд иностранных инвестиций

Ташкент, , 10:56 — REGNUM В 2019 году планируется освоить почти 138 триллионов сумов инвестиций из всех источников, что на 16 процентов больше, чем в 2018 году, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. выступая перед парламентом.

«По сравнению с 2018 годом объем прямых иностранных инвестиций увеличится почти в 1,5 раза и достигнет 4,2 миллиарда долларов. За счет этого будет введено в строй 142 современных предприятия», отметил президент.

Говоря о реформах в Узбекистане, глава республики отметил, что их результаты признаются ведущими международными рейтинговыми агентствами.

Он сослался на рейтинговые агентства «Fitch Ratings» и"Standard&Poor's», которые впервые присвоили Узбекистану международный суверенный кредитный рейтинг.

«Эта рейтинговая оценка дает прогноз «Стабильный», что означает низкую вероятность снижения показателей в ближайшие 12−18 месяцев, достигнутый Узбекистаном рейтинг выше, чем у целого ряда развивающихся стран», подчеркнул Мирзиёев.

Он сообщил, что «в первом квартале следующего года мы впервые выведем на международные финансовые рынки суверенные государственные облигации Узбекистана».

«В этом направлении мы сотрудничаем с такими ведущими инвестиционными банками мира, как «J.P. Morgan», «Citibank», «Deutsche Bank», сообщил Мирзиёев.