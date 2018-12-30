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Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период

Экономика

Ставки повышены до 31 января 2019 года

Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Сбербанк

Москва, 30 декабря 2018, 07:14 — REGNUM  Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.

Речь идёт о вкладах «Без паспорта» и «Большие планы», которые могут быть открыты в период до 31 января. В этот период вклады могут быть открыты со ставками от 7 до 7,4% годовых. Стоит отметить, что раньше их можно было открыть со ставкой до 6,5% годовых.

При этом повышенный процент касается только вкладов сроком на пять месяцев. Для вкладов сроком на один год ставка сохраняется на уровне 7% годовых. Минимальная сумма таких вкладов составляет 50 тыс. рублей. Также на эти вклады действует жесткое ограничение — пополнять и частично снимать с них средства нельзя до истечения сроков размещения средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Банк России поднял ключевую ставку до 7,75% годовых. Таким образом, в 2018 году регулятор поднимал ключевую ставку два раза. Свое решение поднять ставку Центробанк объяснил желанием предотвратить рост инфляции выше целевого показателя в 4%.

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Банковское дело
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