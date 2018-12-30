2019 год не ожидают лёгким для России. «Для этого нет предпосылок»

Екатеринбург, , 06:47 — REGNUM 2019 год будет нелёгким для России. Свой прогноз на наступающий год специально для ИА REGNUM дал президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТТП) Андрей Беседин.

Ситуация во многом завязана на внешнюю обстановку вокруг страны, считает эксперт.

«2019 год не будет лёгким, это абсолютно однозначно. Для этого нет предпосылок. Будет происходить определённая турбулентность в экономической сфере, потому что она зависит от мирового сообщества, а мировое сообщество хочет создать нам определённые сложности. Турбулентности меньше не будет. Есть ключевые игроки, которые будут пытаться Россию всё-таки додавить», — заявил Беседин.

Предприниматели, тем не менее, ощутят рост, полагает руководитель.

«Бизнес пойдёт вверх, хоть сейчас и период осторожного отношения к долгосрочным проектам. Но крупные компании планируют развивать новые проекты, а гиганты уже подтянут за собой средний и малый бизнес», — уверен президент УТТП.

Социально-экономическая ситуация будет относительно стабильной, считает эксперт.

«В самой стране больших внутренних потрясений быть не должно. Уже проверяли, все выстояли. Прошла адаптация, появился иммунитет — как после перенесённой кори или ветрянки», — считает Беседин.