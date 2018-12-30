В Якутске открылся IT-парк мирового уровня

Якутск, , 00:59 — REGNUM Первый в ДРФО IT-парк совместно с Центром биотехнологий и региональным центром инжиниринга открыли в Якутске — сообщает ЯСИА. «Якутск может по праву гордиться тем, что у нас появляется то, что есть только в трех городах России. Компании MyTona и In-Driver доказали, что в Якутии можно создавать многомиллиардный международный бизнес» — рассказал министр инноваций и цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов.

Площадь парка 9,5 тысяч квадратных метров с зонами коворкинга, переговорными комнатами, лабораторией виртуальной реальности, студией звукозаписи, инкубатором и акселератором В8. Резиденты будут разрабатывать проекты GameDev, искусственного интеллекта, датологии, финансовых технологий.

Официальный сайт правительства Якутии уточняет, что «при IT-парке запускается акселерационная программа, которая будет рассматривать до 20 проектов в год. Акселерационный процесс отобранных проектов будет идти 3−4 месяца, во время которого стартап пройдет обучающую программу с участием менторов, которые помогут развить проект до следующей стадии развития. Компании-резиденты IT-Парка получат все необходимые ресурсы и сервисы: упаковку проектов, современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу как на этапах проектирования, так и в процессе создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок».

Министр связи России Константин Носков поздравил Якутию: «Прошло всего несколько лет, как в Якутск пришел высокоскоростной интернет, и сразу же якутские компании ворвались не только на российский, но и на мировой рынок IT-разработок».

В парке уже работают 25 компаний, а всего могут разместиться до 100 организаций.

Чтобы стать резидентом IT-парка, достаточно заполнить резюме, которое можно найти на сайте tpykt.ru, и отправить его на почту rezumeproekta@gmail.com.