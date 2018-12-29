Миссия «Центр развития Донбасса» отремонтировала в ДНР более 70 соцобъектов

Донецк, , 22:13 — REGNUM В 2018 году гуманитарная миссия «Центр развития Донбасса» отремонтировала в Донецкой Народной Республике (ДНР) 72 объекта социальной инфраструктуры, сообщает 29 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, миссия отремонтировала школы, больницы и другие медицинские учреждения, объекты общественного водоснабжения. Все эти объекты были либо изношены, либо повреждены обстрелами украинских карателей.

Напомним, миссия «Центр развития Донбасса» была создана в ДНР 8 октября 2015 года.

Отметим, что из-за агрессии Украины независимые республики Донбасса постоянно подвергаются обстрелам. Украинские каратели ведут обстрелы ежедневно, несмотря на достигнутые соглашения о перемириях.