Путин поручил создать специализированный банк для строительства жилья

Москва, , 20:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству Дмитрия Медведева усилить контроль за застройщиками многоквартирных жилых домов и разработать комплекс мер в сфере жилищного строительства, в том числе создать специализированный банк. Соответствующий документ с поручениями опубликован сегодня, 29 декабря, на официальном сайте президента России.

Поручения президента выпущены по результатам совещания с членами правительства, которое состоялось 11 декабря. Ответственным за их исполнение назначен глава правительства Дмитрий Медведев. Срок исполнения — 15 апреля 2019 года.

В частности, российский лидер поручил правительству создать специализированный банк для финансирования строительства жилья. Данная специализированная кредитная организация будет создана с участием АО «ДОМ.РФ».

Также президентом поручено обеспечить ускоренное рассмотрение в судах дел о банкротстве застройщиков и разработать ускоренный порядок передачи проблемного объекта для достройки иному застройщику.

Кроме того, Путин поручил субъектам Федерации вести реестр всех строящихся многоквартирных домов, которые признаны проблемными. Власти субъектов Федерации должны существенно усилить контроль за деятельностью застройщиков со стороны государственных органов и Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.