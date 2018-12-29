Росстат пересмотрел оценку ВВП России в 2016-2017 годах

Москва, , 20:18 — REGNUM Федеральная служба государственной статистики (Росстат) пересмотрела свою оценку показателей ВВП России за предыдущие годы, отменив данные о рецессии в 2016 году. Соответствующее сообщение распространила 29 декабря пресс-служба ведомства.

Согласно последним подсчётам Росстата, ВВП страны в 2016 году не понизился на 0,2%, как сообщалось ранее, а вырос на 0,3%.

Оценка роста ВВП в 2017 году повышена с прежних 1,5% до 1,6%. Данные о снижении ВВП в 2015 году на 2,5% подтверждены пятой по счёту оценкой.

Отметим, что пересмотр динамики ВВП за 2016−2017 году уже ожидался экономистами после того, как в июне Росстат пересмотрел в сторону повышения данные по динамике промышленного производства за два года.

Предварительные данные по ВВП за 2018 год Росстат представит в конце января. За три квартала текущего года, по оценке федеральной службы, рост ВВП составил 1,6%.