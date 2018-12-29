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Трамп отчитался о переговорах с Си Цзиньпинем

Экономика

«Сделка продвигается очень хорошо»

Вашингтон, 29 декабря 2018, 20:05 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп сообщил в «Твиттере» о прошедших телефонных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпинем, 29 декабря передает агентство Reuters.

«У меня был длинный и очень хороший разговор с президентом Си. Сделка продвигается очень хорошо… Достигнут большой прогресс!» — сообщил Трамп.

Трамп также отметил, что видит сделку с Китаем «всеобъемлющей» и «охватывающей все темы, области и спорные вопросы» китайско-американских торговых отношений.

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Китайско-американские отношения
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