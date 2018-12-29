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Россельхознадзор разрешил ввоз продукции ещё двух белорусских предприятий

Экономика

Белорусские предприятия «Витконпродукт» и «Гомельский мясокомбинат» смогут возобновить поставки на российский рынок

Москва, 29 декабря 2018, 18:51 — REGNUM  Россельхознадзор с 29 декабря отменяет ранее введённые ограничения на поставки в Россию продукции с двух белорусских предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, с сегодняшнего дня поставки своей продукции на российский рынок могут возобновить ОАО «Витконпродукт» и ОАО «Гомельский мясокомбинат». Исключения составит продукция, которая запрещена к ввозу в Россию в связи с ограничениями по африканской чуме свиней.

Сообщается, что решение об этом принято Россельхознадзором после рассмотрения представленных белорусской стороной материалов расследования, а также с учетом гарантий, полученных от министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Поставляемая в Россию продукция с указанных предприятий должна быть выработана не ранее 29 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции ОАО «Калинковичский мясокомбинат», ГП «Молочный гостинец» и УПП «Полоцкий молочный комбинат». Неделей ранее аналогичное решение было принято в отношении ОАО «Пружанский молочный комбинат».

Читайте ранее в этом сюжете: Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции трёх белорусских предприятий

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