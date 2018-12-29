Ташкент, , 17:59 — REGNUM По данным ФТС России, товарооборот России и Узбекистана в январе-октябре 2018 года составил 3,5 миллиардов долларов, что на 26,3% больше аналогичного периода 2017 года, сообщил посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

«При этом российский экспорт вырос на 35,9% до 2,6 миллиардов долларов, а импорт в Россию вырос на 4,4% до 0,9 миллиардов долларов», отметил посол.

По его словам, по объему взаимной торговли в январе-октябре 2018 года Узбекистан находился на 4-м месте среди всех стран СНГ — партнеров России, а Российская Федерация, в свою очередь, занимала одну из лидирующих позиций среди всех торговых партнеров Узбекистана с долей 17,7% в общем объеме товарооборота, уступаю лишь Китаю (19,5%).

Тюрденев сообщил, что в структуре экспорта России в Узбекистан в январе-октябре 2018 года основную долю составили следующие группы товаров: «металлы и изделия из них» — 23,3%, «древесина и целлюлозно-бумажные изделия» — 18,7%, «машины, оборудование и транспортные средства» — 18,0%, «минеральные продукты» — 14,8%, «продукция химической промышленности, каучук» — 11,7% и «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» — 10,6 процентов.

В структуре импорта России из Узбекистана в январе-октябре 2018 году основной вес приходился на следующие группы товаров: «текстильи изделия их него, обувь» — 54,5%, «продовольственные товарыи сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» — 18,6%, «продукция химической промышленности, каучук» — 15,9%, «машины, оборудованиеи транспортные средства» — 5,1% и «металлы и изделия из них» —2,9 процента.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по данным Госкомстата Узбекистана российско-узбекский товарооборот по итогам января-ноября 2018 года составил 5094,1 миллиардов долларов (рост 17,4%).

По состоянию на декабрь 2018 года на территории Узбекистана действует более 1 тысячи предприятий с участием российского капитала (15% от общего объема совместных иностранных предприятий в Узбекистане), а также аккредитованы представительства около 60 коммерческих компаний из России. В январе-ноябре 2018 годас участием капитала резидентов России в Узбекистане было создано391 предприятие.