Суббота, 29 Декабря 2018 года
18:07:52 МСК

Тюменская компания «Рифей» обжаловала решение суда по «Спецавтобазе»

Экономика

Апелляционная жалоба подана 29 декабря

Екатеринбург, 29 декабря 2018, 17:41 — REGNUM  В Свердловской области тюменское ООО «Компания «Рифей» обжаловало решение арбитражного суда об отказе в отмене итогов конкурса на обращение с твёрдыми бытовыми отходами, согласно которым региональным оператором в восточной зоне стало екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Апелляционная жалоба была подана в последний рабочий день 2018 года, 29 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменская фирма усмотрела в результатах конкурса, итоги которого были подведены в январе, нарушения. Это стало основанием для обращения в суд. «Компания «Рифей» требовала отменить итоги конкурса. Однако 3 декабря арбитраж полностью отказал ей в удовлетворении этого иска.

Напомним, тюменская фирма также является оператором, но в северной зоне Свердловской области. При эторм предельный тариф для неё на вывоз мусора Региональная энергетическая комиссия установила в размере 845,87 рублей за кубический метр, тогда как для «Спецавтобазы», победу которой тюменцы требуют отменить, всего 697,76 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменская фирма проиграла борьбу за мусор в Екатеринбурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить