Тюменская компания «Рифей» обжаловала решение суда по «Спецавтобазе»

Екатеринбург, , 17:41 — REGNUM В Свердловской области тюменское ООО «Компания «Рифей» обжаловало решение арбитражного суда об отказе в отмене итогов конкурса на обращение с твёрдыми бытовыми отходами, согласно которым региональным оператором в восточной зоне стало екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Апелляционная жалоба была подана в последний рабочий день 2018 года, 29 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменская фирма усмотрела в результатах конкурса, итоги которого были подведены в январе, нарушения. Это стало основанием для обращения в суд. «Компания «Рифей» требовала отменить итоги конкурса. Однако 3 декабря арбитраж полностью отказал ей в удовлетворении этого иска.

Напомним, тюменская фирма также является оператором, но в северной зоне Свердловской области. При эторм предельный тариф для неё на вывоз мусора Региональная энергетическая комиссия установила в размере 845,87 рублей за кубический метр, тогда как для «Спецавтобазы», победу которой тюменцы требуют отменить, всего 697,76 рублей.

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