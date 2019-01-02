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В Госдуме не исключают осложнения отношений РФ и США в 2019 году

Экономика

На такие меры необходимо будет давать адекватный ответ, считает депутат

Москва, 2 января 2019, 05:32 — REGNUM  Отношения РФ и США, а также с западными странами в целом в 2019 году могут осложниться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Нельзя исключать вопрос осложнений дальнейших отношений. Мы видим заявление представителей руководства Соединенных Штатов Америки, других стран, они уже заговорили о «Северном потоке» и слышны призывы от того, чтобы отказаться от участия в этом проекте», — говорит Нилов.

По его словам, западные страны предпринимают разные способы и меры воздействия как на российскую экономику, так и на национальную элиту РФ. Между тем, считает он, ответ РФ на такие действия западных стран должны быть адекватными.

«Если западные страны будут и дальше принимать экономические и политические санкции, то логично было бы в свою очередь предпринимать ответные меры», — уверен Нилов.

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