В Госдуме рассказали о планах по диверсификации ОПК

Москва, , 01:10 — REGNUM Депутаты комитета Госдумы по экономической политике в 2019 году сконцентрируются на вопросах диверсификации оборонно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить импортозамещение в других областях экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

«Мы будем концентрироваться на формировании реальных механизмов для высоко техничной промышленности. Президент РФ Владимир Путин в своих декабрьских поручениях очень четко дал поручение правительству до 15 апреля провести консультации со странами ЕАЭС. В частности, обсуждалась идея не продлевать по возможности после 2019 года временный ввоз на территорию РФ зарубежной авиатехники, так как это дискриминирует наших производителей, которые платят НДС», — отметил Гутенев.

По его словам, такие нововведения могут дать серьезный импульс для развития отечественной авиационной промышленности. Кроме того, депутаты также планируют продолжить работу над формированием механизма законодательного обеспечения диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Речь идет, в частности, о том, чтобы распространить технологии, используемые в ОПК, на производство продукции для граждан, например, в развитии фармацевтики и медицины.

«Диверсификация ОПК создаст альтернативные оплачиваемые рабочие места, поскольку объемы гособоронзаказа не просто стабилизируются, но в перспективе будут снижаться. Президент ранее заявил о том, что мы не втягиваемся в гонку вооружений, мы это видим на практике, но новую технику и новое оборудование необходимо загружать. Эта диверсификация приведет к существенному импортозамещению, а это наша приоритетная задача», — подчеркнул Гутенев.