В Узбекистане реализуются 456 проектов на общую сумму $23 млрд

Ташкент, , 17:09 — REGNUM В 2018 году совершено 18 межгосударственных визитов и достигнуты договоренности по 1 080 проектам на общую сумму 52 миллиарда долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед парламентом.

«Объем инвестиционного портфеля в результате сотрудничества с Всемирным банком, Азиатским и Исламским банками развития, Европейским банком реконструкции и развития, другими международными финансовыми институтами достиг 8,5 миллиарда долларов», отметил он.

Президент указал, что в настоящее время за счет иностранных инвестиций в Узбекистане реализуются 456 проектов на сумму 23 миллиарда долларов.

По словам Мирзиёева, стабильности и конкурентоспособности национальной экономики «достигает лишь та страна, которая ведет активную инвестиционную политику. Поэтому можно утверждать, что инвестиции — это драйвер экономики, образно говоря, ее сердце. В этом нет сомнений».

«Во все отрасли и сферы, во все регионы с инвестициями приходят новые технологии, передовой опыт, высококвалифицированные специалисты, ускоренно развивается предпринимательство», подчеркнул президент