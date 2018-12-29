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Инфляция в декабре, по оценке Росстата, составит 0,8%

Экономика

Инфляция по итогам года ожидается на уровне 4,2%

Инфляция в декабре, по оценке Росстата, составит 0,8%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 29 декабря 2018, 16:49 — REGNUM  Рост потребительских цен в России в декабре, по предварительной оценке, составит 0,8%. Об этом сообщает 29 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция по итогам 2018 года, как ожидается, составит 4,2%.

В том числе продовольственные товары в декабре, по предварительным данным, подорожают на 1,7%, непродовольственные товары — на 0,2%, услуги — на 0,4%. По итогам года рост по этим категориям составит 4,7%, 4,1% и 3,9% соответственно.

Окончательные данные по инфляции в 2018 году Росстат представит 10 января.

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Инфляция
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