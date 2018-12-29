В петербургском регионе в 2018 году поставлен рекорд по продажам жилья

Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM В 2018 году в петербургской агломерации (Санкт-Петербург и примыкающая к нему территория Ленобласти) было реализовано около 4,8 млн кв. метров жилья. Это стало абсолютным рекордом за последние годы. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 декабря в консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость».

Показатель уходящего года оказался на 17% больше, чем в 2017 году, на 16% и на 27% больше, чем в 2016 и в 2015 годах, соответственно. Основными причинами роста покупательской активности в 2018 году стали относительно низкие ипотечные ставки, ожидание роста цен и скачки курсов валют, отмечает руководитель консалтингового центра Ольга Трошева.

Цены на жилье в массовом сегменте за год выросли в Петербурге примерно на 8% — до 104,5 тыс. рублей за 1 кв. м. В близлежащих районах Ленобласти цены на массовое жилье выросли на 13% — до 70 тысяч за 1 кв. м.

В сегменте жилья «бизнес-класса» средняя цена квадратного метра в Северной столице увеличилась за год на 3% — до 167,7 тыс. рублей за 1 кв. м. В классе жилья «премиум» рост составил 7% — до 339,3 тыс. рублей за 1 кв. м.

Как считает Ольга Трошева, общая ситуация в первом полугодии 2019 года будет способствовать увеличению объема продаж жилой недвижимости. Уровень спроса во втором полугодии 2019 года пока прогнозировать сложно, в том числе из-за законодательных изменений на рынке и нестабильности рубля.

По предварительным прогнозам, рост стоимости квартир в Санкт-Петербурге, в зависимости от класса жилья, локации, ситуации на рынке и покупательской активности, в 2019 году в среднем может достигнуть 5−10%.

Как отмечают эксперты, наибольшим спросом в 2018 году в Петербурге пользовалось жилье в проектах комплексного освоения территорий (КОТ), расположенных в некотором удалении от центра города, со средней ценой квадратного метра от 100 тысяч рублей. Также пользовались популярностью у покупателей новые жилые комплексы на месте бывших промышленных предприятий в рамках освоения территорий так называемого «серого пояса» Петербурга.

Как сообщили ранее в комитете по строительству Санкт-Петербурга, по данным на конец декабря 2018 года в Санкт-Петербурге введено 3 млн 287 тыс. квадратных метров жилья, или 1425 домов и 64 796 квартир, включая индивидуальное строительство. План по вводу жилья на 2018 год, который составлял 3,2 млн квадратных метров, выполнен на 102,7%.

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