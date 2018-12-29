Денежные переводы сербских гастарбайтеров на родину бьют рекорды

Белград, , 16:03 — REGNUM Объём частных денежных переводов граждан Сербии на родину из-за рубежа в январе-октябре 2018 года превысил показатель за весь предыдущий год и приблизился к 3 млрд евро. Такие данные приводит белградское издание Blic.

Сообщается, что за десять месяцев сербские гастарбайтеры перевели родственникам и друзьям 2,887 млрд евро, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последние пять лет сумма таких переводов составила уже 16,5 млрд евро.

Основной поток средств традиционно поступает из стран, где проживает и работает значительная часть сербской диаспоры — Германии, Швейцарии, Австрии и Франции, а также из США.

Так, объём переводов из Германии с начала года составил 731 млн евро, из Швейцарии — 390 млн евро, из Австрии — 216 млн евро. Россия занимает в списке восьмое место — около 58 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года частные денежные переводы сербов из-за рубежа превысили объём прямых иностранных инвестиций в экономику республики даже при том, что за прошлый год они увеличились более чем на 20%.

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