Почти полтысячи метростроевцев Петербурга пытаются получить зарплату

Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Почти полтысячи работников петербургского «СМУ-11 Метрострой» все еще ждут зарплаты за три месяца. Как сообщают сами сотрудники, заявление на всех, перед кем задолжал работодатель, было принято в комиссии по трудовым спорам, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Направляю список работников ЗАО «СМУ-11 Метрострой» в количестве 436 человек, в отношении которых выданы удостоверения комиссии по трудовым спорам ЗАО «СМУ-11 Метрострой» о взыскании заработной платы за сентябрь, октябрь, ноябрь 2018 года на общую сумму 68 млн 598 тыс. 315 рублей в принудительном порядке», — говорится в документе, подписанном директором «СМУ-11» Андреем Морозовым.

Напомним, именно из-за Морозова, уклонявшегося от налоговых платежей, счета предприятия были арестованы. В апреле прошлого года директора признали виновным, гражданский иск ФНС России также был признан судом по праву на сумму более 1 млрд рублей, однако Морозова сразу амнистировали и сняли судимость.

Прошлой весной накануне президентских выборов метростроевцы уже бастовали, добиваясь выплат за несколько месяцев. Тогда Смольному удалось замять ситуацию, но на днях несколько десятков рабочих, трудящихся на станциях «Театральная» и «Горный институт», вновь принялись бастовать — им опять серьезно задерживали зарплату.

После вмешательства Смольного Арбитражный суд частично снял арест со счетов предприятия. Сейчас в СМУ-11 сообщают, что деньги для погашения долгов по зарплатам уже переведены на счета судебных приставов из казначейства. Теперь они должны поступить на банковские карты сотрудников, но когда именно это произойдет, неизвестно.