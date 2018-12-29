Средний Урал в 2018 году: потенциал нарастили, «но есть и проигравшие»

Екатеринбург, , 16:28 — REGNUM В 2018 году в Свердловской области ряд компаний смогли укрепить своё положение, но есть и те, кто не смог удержаться на плаву. Итоги года специально для ИА REGNUM подвёл президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

За этот год Свердловская область нарастила свой экономический потенциал, считает эксперт.

«На настоящий момент ситуация выглядит достаточно позитивно, несмотря на мировые и прочие вызовы. Объем выпущенной продукции в регионе будет по итогу года позитивный, с приростом. Свердловские предприятия прорываются и на российский, и на зарубежные рынки. Традиционно укрепились наши металлурги, есть серьёзные успехи у наших машиностроителей, особенно в энергетическом и транспортном машиностроении», — сказал руководитель.

В случае же с бизнес-сообществом есть три группы: «победители», компании, «закончившие год устойчиво», и даже «проигравшие», наблюдает Беседин.

«Есть ярко выраженные победители, которые использовали все актуальные возможности, в том числе и экспортные. Например, не очень сильный рубль — курсовая разница работает в интересах экспортёров. Ряд компаний использовали возможности программ по импортозамещению — определенные преференции в ряде секторов у российской промышленности бесспорны. Поэтому достаточно большая группа предприятий заканчивает в позитиве.

Для некоторых компаний год оказался непростым. Это и импортёры, работа которых затруднена из-за различных ограничений. Тут роль играют даже не столько конкретные санкции, сколько атмосфера некоторого выжидания у ряда европейских традиционных поставщиков. Чуть-чуть всё стало сложнее и значительно дольше.

Есть и компании, которые преисполнены пессимизма. Они не выработали каких-то стратегий для себя и не смогли перестроиться. Хотя все начали работать в новом режиме с 2014 года, когда изменилась международная обстановка, в 2018 году мы столкнулись с этим не впервые», — заключил эксперт.

Изменения в социальной сфере также отразились на бизнесе, подчеркнул эксперт. «Кому-то из предприятий стало сложнее работать с персоналом в связи с изменениями в трудовом законодательстве», — вспомнил Беседин и добавил, что при работе в нынешней обстановке нужна «очень твердая психика».

"Нужно выдерживать с утра до ночи информационный поток: телевизор, радио, пресса, где постоянно говорят про санкции и наши конфликты с огромным окружением стран. На этом фоне есть и игроки, которые подбрасывают угольку. Действительно, мы живем в недружественной обстановке», — подчеркнул руководитель.