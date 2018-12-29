ЕС так и не откажется от планов создания собственной армии?

Москва, , 15:15 — REGNUM В 2019 году муссирование темы европейской армии продолжится, но она так и не будет завершена, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Об армии Евросоюза говорили на моей памяти уже раз пять, — сказал он. — Но проблема в том, что это просто пиаровский и до известной степени распилочный проект. Только распилочный не в российском варианте — когда деньги просто рассовывают по карманам, а в более цивилизованном европейском, когда создаётся институция, которая ни хрена не делает и получает заработные платы и пишет документы. Это вполне знакомая гражданам РФ методика. В 2019 году муссирование темы европейской армии продолжится, и она никогда не будет завершена. Создавать эту армию всерьёз едва ли кто-то собирается, если только у ЕС нет задачи воевать с Россией на Украине».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональда Трамп раскритиковал планы некоторых европейских политиков создать общую армию ЕС.

Трамп напомнил, что Европа не справилась в ходе мировых войн без помощи США.

«Идея европейской армии не слишком хорошо сработала в Первую мировую войну или во Вторую, — заявил Трамп. — Но США были рядом с вами и всегда будут!»

Вместе с тем он посоветовал не забывать, что США призывают входящие в НАТО страны увеличить «справедливые взносы» на оборону. В частности, президент США выразил недовольство тем фактом, что отчисления США в бюджет организации составляют 4,3% от ВВП, а Германии — только 1%.

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