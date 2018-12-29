Кризис, в который погружается ЕС, не прекратится и в 2019 году — прогноз

Москва, , 15:13 — REGNUM Неолиберальная экономическая модель развития мировой экономики исчерпала себя, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Я думаю, что ЕС будет погружаться в дальнейший кризис, — сказал он. — Проблема не в том, что какие-то субъекты международных экономических и политических отношений (США и ЕС — прим. ИА REGNUM ) находятся между собой во всё более непростых и всё более конфликтных отношениях. Главная проблема в том, что сами субъекты находятся в состоянии внутреннего разложения. И это определяет их поведение, которое диктуется не внешними вызовами, а внутренним кризисом, который становится фактором и глобального кризиса».

В этом смысле 2019 год, по мнению Кагарлицкого, не будет сильно отличаться от 2018 года.

«Всё будет дальше катиться по наклонной плоскости, — сказал он. — Неолиберальная модель полностью исчерпала себя. Она предполагает постоянный захват и освоение новых рынков при одновременном постоянном снижении заработной платы в более развитых странах. И это фактически означает неизбежное исчерпание покупательской способности глобального населения, что компенсируется ростом кредитования, которое, в свою очередь, создаёт финансовые пузыри со всеми вытекающими последствиями в виде финансового кризиса. Однако эти проблемы не только не решаются, наоборот, делаются все попытки не дать их решить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в течение второй половины 2018 года, отношения Вашингтона и Брюсселя продолжали ухудшаться. ЕС и США обменивались санкциями, а представитель Евросоюза Марк Ванхойкелен даже обвинил Америку в кризисе Всемирной торговой организации.

В ходе выступления в Женеве представитель ЕС отметил, что ВТО на сегодняшний день «в глубоком кризисе, и Соединённые Штаты находятся в его эпицентре».

Ванхолайнен призвал США «выдвинуть конкретные предложения» по реформированию ВТО, а также отказаться от практики торговых ограничений на рынке.

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