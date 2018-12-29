Торговая война США и Китая продолжится и в 2019 году – Кагарлицкий

Москва, , 15:12 — REGNUM Если экономический кризис усилится, то противостояние Пекина и Вашингтона примет ещё более ожесточённый характер, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Торговые войны США и Китая будут продолжаться в 2019 году, но весь вопрос в том, как они отразятся на китайской экономике и каким вообще будет состояние китайской экономики в 2019 году, — сказал он. — Если в Китае начнется экономический кризис, то, скорее всего, не из-за торговых войн с США, а в силу внутренних противоречий, накопившихся в китайской экономике. Это, кстати, типологически очень похоже на то, что в своё время ударило по Японии и по Южной Корее».

Однако, как полагает Кагарлицкий, если этот кризис в КНР все-таки начнется, то китайское руководство и даже мировая экономическая аналитика будут связывать его с торговыми войнами.

«Хотя на самом деле всё как раз наоборот — именно торговые войны являются следствием кризиса, — сказал он. — Однако в любом случае это важно только в контексте развития новой волны мирового экономического кризиса. Если он будет углубляться, то торговые войны будут всё более ожесточёнными. Если ситуация будет стабильной, то, возможно, поиск компромиссов будет более активным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, по итогам 2018 года совокупная капитализация китайского фондового рынка упала на 2,4 трлн долларов.

Отмечается, что такое падение является своеобразным «антирекордом» за шестнадцать предшествующих лет. Индекс SSE Composite Шанхайской фондовой биржи «просел» за год на 25%. По мнению экспертов агентства, это напрямую связано с торговой войной между США и Китаем. Также сообщается, что в 2018 году Китай уступил Японии место второго фондового рынка планеты.

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