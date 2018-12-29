Курс доллара по отношению к тенге достиг рекордного показателя в 2018 году

Астана, , 14:53 — REGNUM По итогам утренней и дневной сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 384,2 тенге при объеме торгов $94,65 млн. Об этом говорится 29 декабря на сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара по состоянию на 29 декабря стал рекордно высоким в 2018 году.

По итогам утренней и дневной сессии средневзвешенный курс рубля составил 5,54 тенге. Объем торгов составил 25 млн рублей.

Напомним, курс доллара по отношению к тенге достигал наибольшего пика 10 сентября 2018 года, тогда стоимость одного доллара США составляла около 380 тенге.

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