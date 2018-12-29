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За 11 месяцев производство продуктов питания в Казахстане выросло на 1,7%

Экономика

Объем производства муки вырос на 2,7%

Астана, 29 декабря 2018, 14:14 — REGNUM  По итогам шести месяцев 2018 года экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции в Казахстане составил $707,1 млн, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 29 декабря заявил заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев на заседании правительства, сообщили в пресс-службе премьер-министра республики.

Заместитель министра отметил, что по итогам 11 месяцев 2018 года производство продуктов питания выросло на 1,7%, до 1,4 трлн тенге ($3,68 млрд). Объем производства муки вырос на 2,7%, круп — на 17,8%, маргарина — на 6,9%, колбасы — на 0,6%.

Евниев добавил, что производительность труда в сельском хозяйстве составила $13,3 тыс. на человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря министр сельского хозяйства Казахстана Умирзак Шукеев на заседании правительства заявил, что в 2018 году в стране улучшилось материальное положение сельских жителей.

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Экономика Казахстана
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