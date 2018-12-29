На 2% за год снизилось число погибших на производстве в РФ

Москва, , 14:01 — REGNUM В России в 2018 году сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня производственного травматизма. Также отмечается уменьшение числа погибших на производстве, сообщили в Минтруда РФ.

Так, с начала 2018 года на российских предприятий работников погибло на 2% меньше, чем за 2017 год (1 158 и 1 186 человек соответственно).

Число несчастных случаев с тяжелыми последствиями снизилось на 3%. С начала года произошло 4479 несчастных случаев, в 2017-м — 4614 случаев.

В ведомстве отметили, что количество погибших наиболее высокое в строительстве, обрабатывающих производствах, сельском и лесном хозяйстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, угольные шахты России получат новую систему защиты. Проект компании из Екатеринбурга по оснащению российских шахт подсистемами комплексного мониторинга нарушений получил поддержку в размере 300 млн рублей.

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