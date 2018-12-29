С 2019 года пособие по безработице в РФ вырастет почти в два раза

Москва, , 13:44 — REGNUM В России с 1 января 2019 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице для граждан, признанных безработными, повышаются с 850 до 1500 рублей и с 4900 до 8000 рублей соответственно, сообщили в Минтруда РФ.

В министерстве отметили, что с 2019 впервые вводится пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста.

Минимальное пособие для граждан предпенсионного возраста составит 1500 рублей, максимальное — 11 тыс. 280 рублей, то есть 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров минимальной и максимальной величины пособия по безработице на 2019 год для безработных граждан, а также для граждан предпенсионного возраста, признанных безработными.

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