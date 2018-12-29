Общее количество спектаклей в театрах Казахстана выросло на 17%

Астана, , 13:49 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года объем услуг театральной деятельности в Казахстане составил 13,7 млрд тенге ($36 млн), что на 15% больше, чем в январе — сентябре 2017 года. Об этом 29 декабря сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Общее количество спектаклей, показанных в театрах Казахстана, выросло на 17%, до 16 037. Средняя стоимость одного билета составила 749 тенге ($1,97), что на 5,2% дороже, чем годом ранее. Средняя стоимость одного билета в Алма-Ате составила 2134 тенге ($5,6). Это самая высокая стоимость среди регионов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года объем услуг в сфере творчества, искусства и развлечения в Казахстане составил 23,8 млрд тенге ($64,6 млн), что на 20,7% больше, чем в январе — июне 2017 года.

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