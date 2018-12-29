Астана и Ташкент подписали соглашение о транзите узбекского газа

Астана, , 13:32 — REGNUM Национальные газовые операторы Казахстана и Узбекистана АО «КазТрансГаз» и АО «Узтрансгаз» подписали соглашение о транзите узбекского природного газа через территорию Казахстана, сообщили 29 декабря в пресс-службе АО «КазТрансГаз».

В компании отметили, что транзит узбекского газа по территории Казахстана позволит обеспечить энергетический баланс Ташкента в зимний период. В рамках соглашения планируется транспортировать до 1 млрд куб. метров газа.

Газ будет поставляться по магистральным газопроводам Газли — Чимкент и Бухарский газоносный район — Ташкент, Бишкек — Алма-Ата.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре АО «КазТрансГаз» и китайской PetroChina International Company подписали соглашение об увеличении объема поставки газа в Китай с 5 до 10 млрд кубометров. Это стало возможным после модернизации газотранспортной системы Казахстана.

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