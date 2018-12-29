В 2019 году в Чувашии подорожают пригородные перевозки

Чебоксары, , 13:11 — REGNUM В Чувашии с 1 января 2019 года изменится тариф на пригородные перевозки по территории республики, сообщили ИА REGNUM в региональном минтрансе. Рост составит 0,33%.

Тариф на пригородные перевозки (железнодорожный транспорт) с нового года составит 3 рубля 10 копеек за 1 км. В настоящее время стоимость рассчитывается, исходя из 30 рублей за 10 км (то есть 3 руб/км).

Напомним, на территории Чувашии пригородные пассажирские железнодорожные перевозки осуществляет АО «Содружество» по пяти маршрутам: из Казани и Чебоксар до Канаша, из Канаша — в Алатырь и Шумерлю, а также из Алатыря до Красного узла. Пригородный транспорт обеспечивает связь между городами и садоводческими товариществами, предприятиями, через которые проходят железнодорожные пути и не имеющие альтернативного транспорта.

По данным минтранса Чувашии, за десять месяцев 2018 года пригородным железнодорожным транспортом перевезено 453,4 тыс. пассажиров, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из регионального бюджету «Содружеству» возмещается часть недополученных. В 2017 году сумма субсидий составила 68,8 млн рублей, за 11 месяцев 2018 года Чувашии предусмотрено 81,3 млн рублей, выделено — 73,1 млн рублей.