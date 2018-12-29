За 11 месяцев объем премий автострахования в Казахстане вырос на 22%

Астана, , 13:09 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года автолюбители в Казахстане отдали за обязательное страхование автогражданской ответственности 55,4 млрд тенге ($146 млн), что на 22% больше, чем годом ранее. Об этом 29 декабря сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Страховые выплаты по автогражданской ответственности за отчетный период составили 19,765 млрд тенге ($51,6 млн), что на 8,2% меньше, чем в январе — ноябре 2017 года.

Напомним, с 1 января 2019 года в Казахстане вводятся изменения в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. В частности, автовладельцев перестанут штрафовать за отсутствие бланка страховки на бумажном носителе.

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