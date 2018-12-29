В Новгородском университете к 2024 году создадут образовательный IT-кластер

Великий Новгород, , 12:57 — REGNUM В Великом Новгороде в 2024 году намерены открыть центр компетенций цифровой трансформации экономики и IT-школы, а на площадке Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) — создать образовательный IT-кластер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, такие планы намечены в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», паспорт которого утвердил губернатор региона Андрей Никитин.

Предполагается, что это поможет организовать в регионе опережающую подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики и обеспечить персональные образовательные маршруты. За время реализации проекта в Новгородской области должно быть сформировано не менее 18 программ в области образования и повышения квалификации в сфере цифровой экономики. Для регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» из федерального бюджета будет выделено 247,4 млн рублей.

Отметим, что в настоящее время в НовГУ по IT-направлениям обучается 60 студентов, в колледжах — 80. К 2024 году, как предполагается проектом, университет должен выпустить не менее 300 таких специалистов (по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры), а число выпускников колледжей по IT-направлениям должно вырасти до 270 человек. Число участников «кружкового движения» НТИ планируется увеличить за шесть лет с нынешних тысячи до 3,5 тыс. детей.

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Напомним, старт научно-технической инициативе (НТИ) был дан президентом России Владимиром Путиным в 2014 году. В Новгородском государственном университете в 2017 году создана Фабрика пилотирования проектов НТИ. В регионе уже реализованы 12 проектов НТИ, среди которых — проект создания цифровой 3D-модели территории, система онлайн-учёта и диспетчеризации энергоресурсов, система контроля расходования медикаментов в Новгородской областной больнице на основе технологии блокчейн. Предполагается запуск ещё ряда цифровых проектов в сфере государственных услуг, в коммунальном хозяйстве, медицине, образовании и туризме.