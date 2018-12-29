За 11 месяцев инвестиции в основной капитал в Астане превысили $2 млрд

Астана, , 12:52 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Астане составил 854 млрд тенге ($2,24 млрд), в том числе 197 млрд тенге ($517 млн) внешних инвестиций, сообщили 29 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

Доля инвестиций малых предприятий от общего объема инвестиций составила 70%. Доля внешних инвестиций выросла по сравнению с 2017 годом с 15 до 23%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Казахстане составил 9,63 трлн тенге ($26 млрд по курсу на 14 декабря), что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: За 11 месяцев инвестиции в основной капитал в Казахстане выросли на 18%