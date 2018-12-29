Суббота, 29 Декабря 2018 года
12:53:05 МСК

За 11 месяцев инвестиции в основной капитал в Астане превысили $2 млрд

Экономика

Инвестиции в основной капитал в Казахстане превысили $26 млрд

Астана, 29 декабря 2018, 12:52 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Астане составил 854 млрд тенге ($2,24 млрд), в том числе 197 млрд тенге ($517 млн) внешних инвестиций, сообщили 29 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

Доля инвестиций малых предприятий от общего объема инвестиций составила 70%. Доля внешних инвестиций выросла по сравнению с 2017 годом с 15 до 23%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Казахстане составил 9,63 трлн тенге ($26 млрд по курсу на 14 декабря), что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: За 11 месяцев инвестиции в основной капитал в Казахстане выросли на 18%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить