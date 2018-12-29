АО «Ижевские электрические сети» приобрел филиал «Россетей»

Ижевск, , 12:50 — REGNUM Группа «Россети» в лице филиала МРСК Центра и Приволжья — «Удмуртэнерго» приобрела первую часть имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» (ИЭС). Об этом сообщает пресс-служба группы.

Соглашение о переходе активов вступает в силу с 1 января 2019 года. Важным условием сделки стал прием на работу всего персонала приобретаемой компании с сохранением штатной численности и заработной платы.

«Осуществленная сделка выгодна всем: «Россети» приобретают актив в хорошем техническом и финансовом состоянии, регион обеспечивает поступление дополнительных средств в бюджет, потребители, подключенные к Ижевским электрическим сетям, получают от федеральной компании гарантии бесперебойной подачи электроэнергии при любых метеоусловиях, что обеспечивается в том числе за счет эффекта масштаба холдинга», — прокомментировал сделку генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский.

После завершения всех процедур в рамках сделки все сетевые энергообъекты будут включены в программу цифровой трансформации группы «Россети», утвержденную советом директоров компании.

Процесс приобретения второй части имущества ИЭС будет запущен в 2019 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до этого момента ИЭС на 100% принадлежало администрации Ижевска.

Балансовая стоимость имущества ИЭС, подлежащая передаче в первую очередь, составляет 81,5%, в ходе второго этапа сделки будет передано 18,5% активов компании. Вторая часть — это имущество, которое было модернизировано и по которому необходимо вновь провести оценку.

В администрации столицы Удмуртии ранее отмечали, что сумма сделки составит 2,6 млрд рублей.

Агентом по совершению сделки выступила инвестиционная компания «ВЭБ Капитал» (входит в государственную корпорацию развития ВЭБ. РФ).