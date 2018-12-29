Первые испытания Ил-112В начались в Воронеже

Воронеж, , 12:47 — REGNUM В Воронеже приступили к испытаниям первого опытного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом на своей странице в соцсети 28 декабря сообщил гендиректор Авиационного комплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин.

«Ил-112В сегодня выполнил первые рулёжки на взлётно-посадочной полосе! Начался самый ответственный этап подготовки к первому полёту», — написал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолет Ил-112В был разработан на замену Ан-24 и Ан-26. Основным производителем выбран Воронежский авиазавод. Сборку фюзеляжа воронежские авиастроители завершили еще в ноябре 2016 года. Изначально сообщалось, что на крыло первый Ил-112В должен встать в июле 2017 года, однако сроки многократно переносились.

В итоге первый опытный образец Ил-112В был передан на летно-испытательную станцию ПАО «ВАСО» (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) в конце ноября 2018 года. Кроме того, элементы уже второго опытного военно-транспортного самолета Ил-112В на днях были переданы на испытания в Центральный аэрогидродинамический институт в городе Жуковский.

Серийное производство обещают запустить после 2020 года.

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