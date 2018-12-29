Суббота, 29 Декабря 2018 года
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Китай продолжает расширять внутренний финансовый рынок

Экономика

Приток капитала в экономику от предыдущей операции составил 30 млрд юаней

Пекин, 29 декабря 2018, 12:47 — REGNUM  Народный банк Китая (НБК) расширил объем наличной ликвидности в китайский финансовый рынок; операция обратного РЕПО (покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене) проведена на сумму в 150 млрд юаней (почти 22 млн долларов), сообщает 28 декабря Синьхуа со ссылкой на пресс-службу НБК.

По данным отчета НБК, чистый приток капитала в финансовый рынок КНР по окончании сроков платежей по прежним подобным операциям составил около 30 млрд юаней. Новая операция предусматривает процентную ставку по операциям на 7−14 дней примерно на уровне между 2,5% и 3%.

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Экономика Китая
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