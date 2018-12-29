Директор свердловской фирмы дисквалифицирован за невыплату зарплаты

Нижняя Тура, Свердловская область, , 13:06 — REGNUM В Свердловской области нижнетурьинский городской суд дисквалифицировал генерального директора ООО «УралдорСтрой» Владимира Анощенко на 1 год. Об этом заявили в пресс-службе свердловской прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM.

По информации ведомства, предприятие задолжало своим рабочим сумму в 5,6 млн рублей. Теперь долги по зарплате будет «выбивать» Федеральная служба судебных приставов. В прокуратуре пообещали, что погашение задолженности останется на контроле ведомства вплоть до самых последних выплат.

Отметим, постановление суда в законную силу пока не вступило.

Ранее в отношении Анощенко было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Экс-директор уже дважды был оштрафован за аналогичное правонарушение — в марте и сентябре 2018 года. «УралДорСтрой» занимается строительством и ремонтом дорог в свердловской области. Сейчас компания испытывает не лучшие времена — в сентябре 2018 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 обратилась с иском о банкротстве «УралДорСтроя»

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